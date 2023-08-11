Туризм

Названы пять стран СНГ, популярных среди российских туристов

Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал самые популярные направления в СНГ. Белоруссия стала лидером рейтинга. В топ также попали Азербайджан, Армения, Киргизия и Узбекистан.

По мнению директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, туры в Белоруссию заменили россиянам экскурсии в страны Европы, пишет RuNews24.

В Узбекистане российские туристы чаще всего посещают Бухару, Самарканд и Ташкент. Казахстан этим летом также массово посещали россияне. Каспийское побережье останется востребованным и осенью.

Ожидается спрос на поездки в Грузию. В этом году нет роста турпотока в Армению. По мнению эксперта, страна мало рекламирует себя на российском рынке.