Туризм

Авиарейсы Минск-Псков приостановят с 28 октября

Авиарейсы Минск-Псков приостановят с 28 октября. Об этом заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, результаты которой он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Заканчиваются полеты на Минск, поскольку это было летнее расписание», – рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Губернатор отметил, что рейс возобновят в следующем году. «На следующий год, когда на Минск будем запускать, за месяц, за два нужно будет информационно поработать, чтобы люди планировали свои отпуска», - уточнил Михаил Ведерников.

На зимний период сохраняются многие рейсы летнего периода, включая Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Москву.