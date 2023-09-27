Туризм

Названы самые популярные направления для путешествий с детьми в сентябре

Город Сочи стал самым популярным направлением для отдыха среди семей с детьми в первый месяц осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами сервиса по бронированию отелей OneTwoTrip.

Как указано в материале, специалисты изучили данные за сентябрь о бронировании гостиничных номеров. При этом их интересовали случаи, в которых помимо взрослых был как минимум один ребенок. В итоге эксперты установили, что в 2023 году россияне стали чаще проводить отпуск внутри страны. Номера в отелях на территории РФ в начале осени забронировали 82,3% туристов, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год.

При этом Сочи оказался самым популярным гордом для семейного отдыха. На него пришлось 17% бронирований, тогда как Москва заняла второе место в соответствующем рейтинге и набрала 15%. Санкт-Петербург, куда в сентябре отправились 12% туристов, занял третью строчку в списке.

Кроме того, в десятке наиболее востребованных направлений среди семей с детьми оказались Краснодар и Казань. Также в верхней части рейтинга расположились Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Согласно данным исследования, в большинстве случаев россияне с детьми отправлялись в отпуск на три дня — таких семей оказалось 76%. В каждом пятом случае гостиничные номера бронировались на неделю. Две недели в отпуске провели всего 3% семей.

В то же время эксперты выяснили, что среди зарубежных направлений туристы с детьми по большей части отдавали предпочтение Стамбулу. Дубай и Анталья также стали лидерами по спросу.

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