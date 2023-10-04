Туризм

Мостик в «Михайловском» вошёл в топ северо-западных российских локаций для фотосессии

Мостик в мемориальной усадьбе «Михайловское» (в составе Государственного Пушкинского заповедника) вошёл в топ локаций для фотосессий в регионах северо-запада России, сообщает туристский портал «Серебряное ожерелье России».

«Осень была любимым временем года великого поэта, а значит, его поэтическая родина в осеннюю пору вдохновит и вас», — резонно замечают составители рейтинга.

Мостик в Михайловском на цветной автолитографии Елены Абдулаевой (2007) из собрания Пушкинского заповедника

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подтвердили, что пора золотой осени, столь счастливо воспетой Александром Сергеевичем, действительно чрезвычайно привлекательна для туристов, хотя формально уже не относится к так называемому «высокому сезону». Во второй половине сентября — в начале октября гости приезжают в музей во множестве. И большая часть этого потока — не только так называемые индивидуальные посетители (то есть россияне и визитёры из-за рубежа, путешествующие поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями), но и огромное количество школьников и студентов организованными группами. При этом сотрудники музеев-усадеб могут назвать десятки мест, где посетители обожают делать фотографии: в обнимку со скульптурой «Пушкина-лицеиста (автор — Галина Додонова) в саду Михайловского, в проёме Грота-беседки на берегу озера Кучане в парке Петровского, на фоне гигантского «Дуба уединенного» в Тригорском, возле верстового столбика по пути к «Дороге размытой дождями» за околицей пушкинской усадьбы, у колодца с журавлём и на деревянных мельничных мостках в «Пушкинской деревне» в Бугрово.

Вдохновляют виды псковских пушкинских мест осенью и художников, которые приезжают в музей-заповедник на пленэры. Эти замечательные люди пишут своего рода художественную летопись псковских пушкинских мест, и значение их работы трудно переоценить, отметили в Пушкинском заповеднике.

Владимир Бачу. Михайловское. Мостик (2012). Из собрания Пушкинского заповедника

Добавим, что мостик в Михайловском вошёл в топ для фотосессий наряду с такими локациями, как плато Маньпупунёр в Коми, «Резиденция королей» в Калининградской области, Пергола у Китайского дворца в Ораниенбауме, с другими чудесными местами. Из псковских арт-объектов в этот список включили ещё и музыкальную скамейку с улицы Калинина в областном центре.