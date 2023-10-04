Туризм

Первые псковские школьники отправились в путешествие по региону по соцсертификату

Первые школьники 5–9 классов из Псковской области отправились в путешествие по родному региону в рамках программы социальных сертификатов в сфере туризма. Детали реализации проекта губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с врио председателя регионального комитета по туризму Мариной Егоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Программа для региона новая, отметила руководитель комитета. Ее внедрение связано с развитием школьного туризма, как одного из самых перспективных и динамичных направлений.

«В этом году принято решение расширить категории школьников, которым доступны сертификаты. Сейчас ими могут воспользоваться учащиеся всех образовательных учреждений, а не только дети из многодетных и малообеспеченных семей. Принято уже почти 450 заявлений от родителей школьников из разных муниципалитетов области. Туроператор берет на себя все организационные вопросы поездки. Первые отзывы ребят - самые положительные», — добавила Марина Егорова.

При этом она отметила, что увеличение стоимости одной поездки с 5 тысяч до 7 тысяч рублей за счет региональной надбавки позволит принять участие в программе детям из самых отдаленных уголков области.

«Это здорово, что ребята из каждого района могут полноценно путешествовать по Псковской области», — заметил глава региона.

В продолжение встречи речь зашла о мерах, принимаемых в регионе с целью развития туристической отрасли.

Одна из них - привлечение топовых отраслевых мероприятий. Михаил Ведерников и Марина Егорова обсудили результаты проведения в регионе окружных этапов крупных всероссийских туристических конкурсов: Russian Event Awards, «Маршрут года» и «Туристический сувенир». По словам руководителя комитета, мероприятия вызвали большой интерес у представителей туриндустрии. По итогам 17 региональных проектов примут участие в национальных финалах премий. Туристский информационный центр — финалист сразу двух премий. Так, эспертами отмечена идея ТИЦ по созданию новой туристической игры по достопримечательностям Псковской области. Кроме того, лучшим признан ежегодный туристический буклет организации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что внимание к региону со стороны федерального центра растет, и подобный опыт важен для туристической сферы области.

Еще один важный вопрос встречи — дальнейшее развитие кемпинг и глэмпинг отдыха в регионе.

В правительстве напомнили, в этом году на развитие модульной туристической инфраструктуры региона направлено 160 млн рублей, реализовано 7 проектов в Печорском, Пушкиногорском, Псковском и Великолукском районах. Для туристов открыты 105 номеров. В ближайшее время для туроператоров состоится инфотур по новым местам размещения и организованной сопутствующей инфраструктуре.

«Программа хорошая. Впервые у нас появились такие интересные форматы отелей, как а-фреймы и сферы. Это значительный вклад в развитие туризма в регионе», — отметил Михаил Ведерников. Губернатор обратил внимание, что впереди предстоит масштабная работа, в рамках которой планируется организовать еще больше новых мест размещения для гостей области. Общая стоимость всех будущих проектов — 250 млн рублей.