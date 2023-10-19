Туризм

Псков вошёл в топ-10 направлений для поездок на ноябрьские каникулы у россиян

Псков вошёл в топ-10 направлений для поездок на ноябрьские каникулы у россиян. При этом со средней арендной ставкой 3 700 рублей за сутки он обогнал по стоимости Санкт-Петербург. Об этом рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и кошелька «ЮMoney».

Самым популярным направлением для поездок на ноябрьские праздники у россиян стал Санкт-Петербург. Второе место занимает Москва, на третьем – Казань. Также в десятку городов вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков и Калининград.

«Эти каникулы не очень длинные, всего три дня, поэтому россияне преимущественно выбирают для поездок соседние города. Жители Москвы любят ездить в Нижний Новгород, Ярославль, Тулу. Жители Санкт-Петербурга – в Псков. Именно поэтому эти города и вошли в десятку популярных на праздники», – рассказал основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По статистике, в среднем туристы арендуют посуточное жильё на трое суток и тратят на аренду 10 400 рублей, что на 58% больше, чем на прошлые каникулы. Средняя арендная ставка составляет 3 700 рублей за сутки. Год назад цены были меньше на 12% – 3 300 рублей за сутки.