Общество

Новое пассажирское судно «Иния» поступит в Псковскую область в 2024 году

Новое пассажирское судно «Иния» поступит в Псковскую область в 2024 году. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Марина Егорова на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Калининградской области в сентябре прошла церемония вывода из цеха и спуска на воду нового пассажирского судна «Иния».

«Иния» сможет принять на борту до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

Фото: Объединённая судостроительная корпорация