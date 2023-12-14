Туризм

В Сочи планируют принять 300 тысяч туристов в новогодние каникулы

Власти Сочи в период новогодних и рождественских праздников планируют принять 300 тысяч туристов. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

«Сейчас в Сочи единовременно отдыхают 95 тыс. человек. По итогам года турпоток составит 7,6 млн человек, что почти на 6% превышает прошлогодние показатели. Это рекордный показатель за три года. В дни новогодних и рождественских праздников рассчитываем принять 300 тыс. гостей», - приводятся в сообщении слова директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.

Уточняется, что общая загрузка гостиниц и санаториев Сочи в первую декаду 2024 года прогнозируется на уровне 77%, в горном кластере она дойдет до 90%, номерной фонд ряда крупных комплексов будет заполнен на 100%.

Ранее власти города-курорта сообщали, что горный и прибрежный кластеры Сочи примут, по прогнозам, около 270 тыс. гостей, что на 30% больше, чем в 2022 году, пишет ТАСС.