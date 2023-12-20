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Туризм

Для работы на туристических маршрутах в Псковскую область поступило 12 новых автобусов

23.12.2023 17:00|ПсковКомментариев: 0

Автопарк Псковской области пополнился новым туристическим транспортом. На баланс региона поступило 12 современных комфортабельных автобусов: 10 машин большого класса марки Zhong Tong и 2 меньшего класса марки «Луидор» на базе «Газель Next». Транспорт поступил в регион при поддержке из федерального бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 23 декабря, осмотрел новые автобусы, оценил их ходовые качества и условия размещения пассажиров. Автобусы Zhong Tong самые вместительные в своем классе, они включают 53 сидячих места, кресла в салоне расположены на максимальном межрядном расстоянии, легко регулируются и оборудованы кнопками вызова водителя, системами индивидуального освещения и кондиционирования, динамиком и USB-разъемами. В салоне с панорамными окнами монтированы мониторы и инфотабло, установлен кулер для воды, мини холодильник и большой багажный отсек.

Генеральный директор Псковпассажиравтотранса Юрий Михайлов рассказал главе региона, что машина обладает повышенной маневренностью, мягкостью хода и всеми необходимыми характеристиками безопасности. Эти автобусы будут в основном использоваться для перевозок на дальние расстояния.

Малые автобусы рассчитаны на 19 пассажиров. В салоне тоже создано все необходимое для комфортной поездки.

Глава региона отметил, что по качеству исполнения автобусы создают хорошее впечатление и выразил надежду, что туристам будет удобно на них перемещаться по территории Псковской области и знакомиться с достопримечательностями региона. Поставка данных пассажирских туристических автобусов осуществлена в рамках празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. На эти цели по распоряжению президента России региону было выделено 170 млн рублей из федерального бюджета.

По итогам осмотра председателю комитета по туризму Марине Егоровой Губернатор поручил забрендировать полученный транспорт в стилистике региона.

В пресс-службе напомнили, что обновление пассажирского транспорта в Псковской области активно продолжается уже несколько лет. Так, в 2020 году при поддержке министерства промышленности и торговли РФ в 2020 году за счет средств федерального бюджета в размере 1,25 млрд рублей было приобретено почти 250 автобусов, которые сейчас курсируют на маршрутах регулярных перевозок региона.

В 2023 году Псковская область получила казначейский кредит в размере 400 млн рублей на поставку в регион порядка 50 автобусов, которые будут использоваться на 19 межмуниципальных и на 20 муниципальных маршрутах регулярного сообщения.

При поддержке правительства РФ Псковская область продолжит модернизацию системы общественного транспорта и в следующем году. Заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который является куратором региона, поддержал заявку области о приобретении еще 25 автобусов особо большого класса на сумму 750 млн рублей.

Теги: #туризм #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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