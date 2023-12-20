Туризм

Названы самые популярные города для проведения новогодних каникул

Сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» по итогам опроса, в котором приняли участие 4,8 тыс. респондентов, назвал самые популярные города для новогодних поездок россиян.

Самым популярным стал Санкт-Петербург - за него проголосовали 19% опрошенных. На втором месте - Калининград, за него отдали свой голос 17% респондентов. Москву для чистоты эксперимента авторы исследования решили не включать в список, в целом она стабильно входит в первую тройку, пишет ТАСС.

Также в топ-10 направлений вошли Красная Поляна (13%), Великий Устюг (12%), Кисловодск (11%), Казань (8%), Шерегеш (7%), Сортавала (6%), Дербент (4%) и Петрозаводск (3%).

Кроме того, респонденты отметили такие места, как Екатеринбург, Суздаль, Мурманск, Архангельск, Сахалин.