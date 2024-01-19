Туризм

Инвестиции в туризм в Псковской области выросли на 40%

Объем инвестиций в туристическую сферу в Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос примерно на 40%. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Инвестиции в сферу туризма — это строительство объектов для размещения (гостиниц), общепита. Может быть, пока доля в общем объеме не такая большая, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы видим существенный прирост — порядка 40%. Хорошая динамика», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что такого роста удалось добиться, в частности, благодаря государственным мерам поддержки. По мнению гостя студии, работа в этом направлении продолжится.

«Сфера будет развиваться, будут создаваться новые мощности в туристической сфере», - заключил Андрей Михеев.