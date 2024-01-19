Инвестиции в туризм в Псковской области выросли на 40%

Объем инвестиций в туристическую сферу в Псковской области по итогам 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос примерно на 40%. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Он отметил, что такого роста удалось добиться, в частности, благодаря государственным мерам поддержки. По мнению гостя студии, работа в этом направлении продолжится.
«Сфера будет развиваться, будут создаваться новые мощности в туристической сфере», - заключил Андрей Михеев.