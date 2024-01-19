Туризм

Псковский экскурсовод стала финалистом программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие»

Псковский экскурсовод Любовь Фещенко вошла в число финалистов программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». По итогам конкурсного отбора она вошла в число претендентов, которые могут стать гидами для участников всероссийского фестиваля молодежи. Всего команда программы получила свыше 5 тысяч анкет от профессионалов из всех регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Вместе с лучшими экскурсоводами страны Любовь Фещенко проходит обучение по программе «Больше, чем путешествие», изучает стандарт полезных поездок для молодежи. В сфере туризма она работает более десяти лет. По итогам обучения будут определены 400 человек, которые и будут проводить экскурсии по тематическим маршрутам на ВФМ-2024. Стоит отметить, что экскурсоводы смогут вести группы на русском, английском, китайском, арабском, испанском, португальском и французском языках. Будут подготовлены восемь туристических маршрутов, посвященных истории и современности всемирного фестиваля молодежи, развитию образовательного центра «Сириус» и близлежащих территорий, например «Розы Хутор», «Красной поляны», поселка Мацеста и других.

Остальные участники войдут в сообщество экскурсоводов «Проводники смыслов». По итогам работы на фестивале все они получат удостоверение о прохождении программы повышения квалификации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в Сочи на федеральной территории «Сириус». Мероприятие будет проведено в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Планируется, что в ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтеров.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».