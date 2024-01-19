Псковская область вошла в «серебряную» группу национального туристического рейтинга

Псковская область вошла во вторую, «серебряную» группу национального туристического рейтинга-2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.
Фото: Туристский информационный центр Псковской области
Ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов провели журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ. В числе критериев для оценки:
«Мы вошли во вторую группу рейтинга с названием "Крепкие профи". Это заслуга всех, кто сегодня работает в сфере туризма и индустрии гостеприимства, создавая комфортные условия для жителей и гостей нашего региона, и продвигает Псковскую область на внутреннем туристическом рынке», - отметили в туристском информационном центре.
Наибольшей популярностью в 2023 году локации Псковской области пользовались среди жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, Псковскую область посетили туристы из Краснодарского края, Тверской, Самарской, Челябинской областей, Башкортостана, Республики Беларусь, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и многих других городов России.