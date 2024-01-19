Туризм

Псковская область вошла в «серебряную» группу национального туристического рейтинга

Псковская область вошла во вторую, «серебряную» группу национального туристического рейтинга-2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов провели журнал «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ. В числе критериев для оценки:

уровень развития гостиничной инфраструктуры,

вклад доходов в экономику региона,

развитие санаторно-курортной отрасли региона,

популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней,

туристская уникальность и привлекательность региона,

продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве: публикации и сообщения в СМИ,

общее количество туристских поездок в регион.

«Мы вошли во вторую группу рейтинга с названием "Крепкие профи". Это заслуга всех, кто сегодня работает в сфере туризма и индустрии гостеприимства, создавая комфортные условия для жителей и гостей нашего региона, и продвигает Псковскую область на внутреннем туристическом рынке», - отметили в туристском информационном центре.

Наибольшей популярностью в 2023 году локации Псковской области пользовались среди жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, Псковскую область посетили туристы из Краснодарского края, Тверской, Самарской, Челябинской областей, Башкортостана, Республики Беларусь, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и многих других городов России.