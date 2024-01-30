Туризм

Цифровой паспорт туриста предложили ввести в России

Цифровой паспорт туриста будет полезен не только путешественникам, но и тем, кто предоставляет туристические услуги. Это поможет цифровизации и развитию отрасли, а в перспективе позволит создать единую информационную систему внутреннего туризма в России. Об этом рассказала сенатор Елена Шумилова, которая и предложила ввести цифровой документ.

С идеей цифрового паспорта туриста, по аналогии с картой болельщика, выступила член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. Об этом она рассказала на совещании «Цифровизация туристской отрасли», которое прошло 30 января в Совфеде, пишет «Парламентская газета».

Как пояснила сенатор, цифровой паспорт — это не просто QR-код, который присваивают путешественнику: «Прикрепленный к телефонному номеру, такой паспорт позволяет человеку получить массу полезной информации, которая необходима здесь и сейчас: какие вокруг него находятся достопримечательности, ближайшие гостиницы, рестораны, пункты питания и так далее».

Кроме того, с помощью геолокации можно будет выстроить оптимальный маршрут путешествия, а подключенные к карте банковские карты и сервисы по типу госуслуг позволят найти и забронировать отель или оплатить экскурсию, полагает сенатор.

«Например, мне нравится Алтай, я знаю, что это родина Шукшина, хочу также посмотреть Манжерок — я выстраиваю соответствующий план: из какого места куда удобнее добираться, сколько времени это займет, сколько это может стоить — все это занимает время. С помощью цифрового паспорта можно будет сформировать модуль, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей, и спланировать путешествие в считанные минуты», — привела пример Шумилова.

Цифровой паспорт может стать и туристическим дневником с датами посещения и фотографиями достопримечательностей разных городов. Возможна и такая функция: начисление баллов за полезные отзывы, которые можно потратить на следующее путешествие, надеется автор идеи.

Цифровой паспорт туриста будет полезен не только путешественникам, но и тем, кто предоставляет туристические услуги, уверена Елена Шумилова. «Сейчас большинство путеводителей, как правило, дают информацию о крупных туристических объектах, выпуская из виду малопроходные или потаенные маршруты», — объяснила она. А цифровые паспорта позволят создать единую информационную систему внутреннего туризма в России, надеется автор предложения. Сейчас такой платформы нет.

«Для этого предлагаем Минцифры создать соответствующую платформу, на которой по стандарту каждый регион сможет разместить свою информацию. И это как раз даст объединенную систему, с помощью которой человек на одном сайте сможет выбрать все сразу и все оформить», — поделилась глобальными планами Шумилова.

Она также напомнила, что подобное в России уже делали — это электронные паспорта болельщиков, которые ввели к чемпионату мира по футболу и которые, по словам сенатора, «получили положительную оценку многих иностранных гостей»: «Туда же была зашита и виза плюс была привязка к карте. В итоге по паспорту можно было и посещать мероприятия, и оплачивать их».

Как напомнили в Ассоциации туроператоров России, идею с цифровым паспортом туриста выдвигали еще в 2019 году, а в 2020 году около 40 регионов такую систему даже опробовали. «Сама идея имеет под собой здравый смысл, потому что сейчас нет единых площадок агрегирования туристических достопримечательностей, инфраструктуры, номерного, гостиничного фонда, экскурсионных бюро. Собрать это все на одной площадке особенно в привязке к геолокации это очень удобно», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Однако, по его словам, камнем преткновения может стать проблема развития цифровых сервисов в сфере туризма, так как сегодня у многих поставщиков таких услуг на это просто нет денег: «У тех же музеев, нет IT-инфраструктуры и бюджетов на ее создание и развитие. То есть они не смогут быть встроены в эту экосистему».

Инициативу еще надо прорабатывать, потому что без участия бизнеса или алгоритмов интеграции поставщиков услуг в эту систему получится расплывчатая и не всегда удобоваримая конструкция, заключил Мурадян.

Другие проблемы создания сервиса признала и сама Елена Шумилова: «Это вопрос сохранности данных гражданина, чтобы они не попали третьим лицам. Причина — отсутствие крупного дата-центра, гарантирующего сохранность информационных потоков».

Тем не менее сенатор полагает, что после устранения этих проблем сервис может быть запущен по всей стране.