Туризм

Программу подготовки кадров для круглогодичных курортов разработают в России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Татарстан заявил, что поручил разработать программу подготовки кадров для круглогодичных курортов. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

«Дмитрий Чернышенко поручил разработать программу подготовки кадров для круглогодичных курортов», - отметили в аппарате.

Вице-премьер напомнил, что президент России назвал подготовку кадров одним из приоритетов, и сфера турима, по его словам, не является исключением. «В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы уже создаем новые курорты и туристические объекты. Поэтому задача по подготовке квалифицированных специалистов является значимой для развития отечественной туриндустрии и обеспечения высокого качества сервиса на действующих и будущих курортах», - привели слова Чернышенко в его аппарате.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, формирование системы подготовки и развития кадрового потенциала работников сферы туризма и гостеприимства - одна из приоритетных задач отрасли. «Ежегодно в Татарстане отмечается прирост туристического потока, по итогам 2023 года он составил порядка 4 млн человек, и эти цифры будут расти. Поэтому очень важно обеспечить качественное обслуживание», - процитировали Минниханова в аппарате Чернышенко.

Вице-премьер вместе с главой Татарстана приняли участие в открытии Центра кадрового потенциала туристической отрасли на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Учреждение создано по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «С момента открытия центра уже прошла обучение первая группа специалистов из соседних регионов страны», - привели слова Минниханова в аппарате Чернышенко.

Вице-премьер осмотрел новые помещения центра, в том числе цифровую студию. Финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 млн рублей. В 2024 году обучение в центре пройдут команды из 21 региона страны по программе «Управление развитием туристских территорий: проектный подход», пишет ТАСС.