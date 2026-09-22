 
Туризм

В Дно презентуют эксклюзивный паспорт туриста по городу и его окрестностям

0

Презентация эксклюзивного для города Дно и окрестностей паспорта туриста пройдет 25 сентября в районном культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

Фото: Дновский районный культурный центр (РКЦ)

Автором проекта стала жительница города Алина Копылова. Она провела большую подготовительную работу - познакомилась с местными жителями, оформила концепцию, а также придумала печати для каждого хранителя. 

«Всемирный день туризма - звучит слишком академично и даже немного скучно. Настоящий, дикий, первобытный туризм сегодня там, где телефон ловит только на крыше бани. Наши сельские территории — это не просто точка на карте. Это портал в другую вселенную, куда выдают билеты без QR-кодов и справок о вакцинации от офисной тоски. Забудьте все, что вы знали об отдыхе! Мы начинаем цикл интересных и познавательных путешествий по Дновскому округу!» — отметили в РКЦ.

Старт мероприятия запланирован на 15:00. На встречу с Алиной Копыловой приглашаются всех, вне зависимости от возраста и взглядов.

В этот день станет известно, как можно получить паспорт туриста, куда он предоставляет пропуск и какие подарки ждут участников нового для города Дно и окрестностей туристического проекта.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026