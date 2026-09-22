В Дно презентуют эксклюзивный паспорт туриста по городу и его окрестностям

Презентация эксклюзивного для города Дно и окрестностей паспорта туриста пройдет 25 сентября в районном культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: Дновский районный культурный центр (РКЦ)
Автором проекта стала жительница города Алина Копылова. Она провела большую подготовительную работу - познакомилась с местными жителями, оформила концепцию, а также придумала печати для каждого хранителя.
Старт мероприятия запланирован на 15:00. На встречу с Алиной Копыловой приглашаются всех, вне зависимости от возраста и взглядов.
В этот день станет известно, как можно получить паспорт туриста, куда он предоставляет пропуск и какие подарки ждут участников нового для города Дно и окрестностей туристического проекта.