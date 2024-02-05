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Туризм

Более 40 жителей Псковской области участвуют в новом сезоне главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

21.02.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги заявочной кампании четвертого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Решение участвовать в новом сезоне главного туристического конкурса приняли 44 жителя Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в ходе конкурса участники смогут получить возможность заявить о себе, реализовать свой туристический проект и стать частью масштабного сообщества индустрии гостеприимства России.

В новом сезоне конкурса жители Псковской области пробуют свои силы в двух направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского национального проекта «Образование» и направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.

«В четвертый раз проект "Мастера гостеприимства" пригласил жителей нашей страны и иностранных государств присоединиться к своему масштабному, дружному, неравнодушному сообществу. Проект продолжает пользоваться популярностью и подтверждает свою актуальность и значимость для отрасли — в новом сезоне им заинтересовались уже более 35 тысяч человек, а регистрация на молодежную и отраслевую профессиональную программы продолжается. Это говорит о том, что люди хотят развивать свою страну и ее территории, вдохновлять туристов на путешествия по нашей удивительной России. Среди зарегистрированных — участники из всех 89 регионов и 1284 населенных пунктов России, а также жители 13 иностранных государств. Уверен, что четвертый сезон проекта подарит мастерам яркие эмоции и новые площадки для развития, поможет найти единомышленников и партнеров. Желаю всем участникам успешного прохождения конкурсных испытаний. Все получится!» — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Жители Псковской области активно участвуют в проекте «Мастера гостеприимства» с 2019 года. Участниками первых трех сезонов стали 116 представителей региона, четыре человека объявлены финалистами и трое — победителями главного туристического конкурса страны.

«В этом году мы охватили сотрудников практически всех направлений отрасли с совершенно разным возрастом и опытом. Получены заявки как от юных студентов, которые только начинают путь в туризме, так и от профессионалов, опыт работы которых насчитывает десятилетия. Все они могут получить денежные премии до 500 тысяч рублей или поддержку развития проекта от заказчика, найти наставника, пройти образовательные программы, получить персонального карьерного консультанта и другие возможности», — добавил руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Чтобы стать победителем главного туристического конкурса страны, участникам предстоит пройти несколько этапов. В этапе мастера должны решить серию тестов, а также задания по направлениям: отраслевые кейсы для менеджеров индустрии и онлайн-презентация авторских проектов в сфере туризма. Самые успешные участники отправятся на очные события, где их ждет оценка профессиональных знаний и гибких навыков и личное знакомство с заказчиками.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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