Туризм

Новая экспозиция с фотографиями туристических мест появилась на стенде Псковской области в Москве

Новой экспозицией на этой неделе встретил стенд Псковской области гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

Фото: комитет по туризму Псковской области

Как рассказали в комитете, стены площадки украсила выставка, презентующая туристические дестинации Псковской области. Их запечатлели на своих произведениях фотографы региона.

«Фотографии отобраны не случайно, они не просто представляют туристический потенциал области, но и дарят весеннее настроение и желание быстрее отправиться в путешествие, чтобы своими глазами увидеть первые цветы, греющее солнце и легендарные достопримечательности», - добавили в комитете.