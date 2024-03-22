Туризм

Псковские депутаты поддержали уточнение понятия «сельский туризм» в федеральном законе

Внесение изменений в статьи 1 и 3.1 федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части уточнения правового регулирования сельского туризма поддержали депутаты Псковского областного Собрания на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В пояснительной записке к федеральному законопроекту отмечалось, что в настоящее время деятельность по оказанию услуг в сфере «сельского туризма» может осуществляться исключительно сельскохозяйственными товаропроизводителями, при этом, по различным экспертным оценкам, доля услуг в сфере туризма на сельских территориях, оказываемых непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями, составляет не более 10% от общего объёма туристских услуг на сельских территориях.

Авторы законопроекта считают, что соотнесение «сельского туризма» только с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей является некорректной. Более того, различное толкование данного понятия приводит к невозможности правильной идентификации объектов, относящихся к сельскому туризму, и на сегодняшний день отсутствует официальная статистика деятельности, связанной с туризмом на сельских территориях.

Расширение понятия «сельский туризм» на предпринимательскую деятельность в сфере туризма на сельских территориях позволит не только разделить статистические показатели в сфере туристской деятельности на «город» и «село», по аналогии с иными статистическими показателями, но и позволит получить объективную картину происходящих процессов, а значит повысить уровень принятия управленческих решений на всех уровнях власти, считают авторы законопроекта.

Предполагается, что развитие «сельского туризма» за счёт вовлечения всех слоёв предпринимательства даст новый импульс к развитию внутреннего туризма на сельских территориях, к повышению доходности бизнеса и занятости населения, к более всестороннему и комплексному развитию таких территорий за счёт создания различных точек притяжения.