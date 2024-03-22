Туризм

Обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудил бюджетный комитет

Изменения, вносимые в государственную программу «Развитие туризма в Псковской области», обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в Псковском областном Собрании накануне апрельской сессии под председательством вице-спикера Александра Братчикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Подробнее об изменениях рассказала председатель областного комитета по туризму Марина Егорова. Поправки касаются порядка предоставления и распределения единой субсидии для софинансирования расходов муниципальных образований на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе, по благоустройству в соответствии с туристическим кодом.

В контексте обсуждения программы вице-спикер Юрий Сорокин обратил внимание на состояние парковки для туристического транспорта в Покровском углу.

«Скоро мы войдём в зону высокого туристического сезона, приедет много гостей, потому что наши туристические объекты очень привлекательны для гостей. Но вот на углу улиц Свердлова и Воеводы Шуйского дорога просто проваливается. Туристические автобусы там не могут проехать, заезжают на тротуары, газоны и портят инфраструктуру», - описал проблему Юрий Сорокин и попросил руководителя профильного исполнительного органа обратить на неё внимание. Марина Егорова пообещала учесть замечание депутата и проработать вопрос с муниципалитетом.

В продолжение темы Виктор Остренко уточнил, можно ли направлять средства единой федеральной субсидии на ремонт дорожного покрытия в туристических локациях. Специалист ответила, что возможности привести дороги в нормативное состояние за счёт субсидии нет, деньги предназначаются исключительно для создания туристической инфраструктуры.

Александра Братчикова заинтересовали мероприятия программы по развитию в муниципалитетах сети велодорожек и аренды велосипедов. На эти цели, по словам Марины Егоровой, федеральные средства также не направляются, но предусмотрены областные гранты на реализацию муниципальных проектов.

Члены комитета рекомендовали принять предложенные изменения.