Туризм

Россия ведет переговоры с рядом стран о взаимной отмене виз

Россия ведет переговоры с рядом стран, в том числе Африки и Ближнего Востока, о взаимной отмене виз; помимо этого, ожидается, что в 2025 году заработают новые правила безвизового группового въезда россиян в Китай, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой и рядом стран Африки», - сообщили в ведомстве.

Там также ожидают, что в 2025 году заработают новые правила безвизовых групповых поездок россиян в Китай: минимальный размер группы будет снижен с пяти до трех человек.