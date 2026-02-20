На гдовской базе отдыха «Тридевятое царство» построят новые объекты

Инвестпроект по развитию инфраструктуры базы отдыха «Тридевятое царство» в Гдовском округе признали соответствующим критериям, установленным законом области в части регулирования земельных отношений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального Совета по инвестициям.

Скриншоты из видео Михаила Ведерникова / Telegram

Отмечается, что проект был представлен в декабре. Его суть — развитие спортивно-туристической инфраструктуры существующей базы отдыха путем строительства на новом земельном участке новых объектов размещения (гостевой корпус на несколько номеров и отдельные гостевые дома), а также строительство иных объектов инфраструктуры: спортивные площадки, бани, пляж.

Совет по инвестициям поддержал данную инициативу.

Объем инвестиций составит порядка 55 млн рублей. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в 2027-2029 годах.