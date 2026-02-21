В «Михайловском» обсуждают перспективу открытия колледжа туризма

Представители туристической индустрии и медиасферы в течение двух дней — сегодня, 21 февраля, и завтра, 22 февраля — будут работать в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации учреждения. Уточняется, что в состав группы вошли: Владимир Пожидаев, основатель туристической выставки Best Russia; блогеры Ирина Белоусова и Ксения Мезинцева (1,8 млн. и 92 тыс. подписчиков соответственно); Дарья Павлюкевич, обозреватель издания «Собака.ру»; Роман Масленников, основатель агентства «Взрывной PR»; Светлана Соколова основатель коммуникационного агентства Mushrumes Creative; Алексей Волов, отельер, организатор российских форумов по гостеприимству, основатель Академии гостиничного бизнеса; Амбарцум Галустов, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса и Надежда Музурова, директор колледжа РГУТИС; Татьяна Симонова, основатель компании «Академия сервиса», другие.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня в Научно-культурном центре «Михайловского» гости встретились с Екатериной Дмитриевой, заместителем директора Пушкинского Заповедника по продвижению и развитию, и Еленой Михайловой, заместителем директора по музейной, научной и экскурсионной работе.

Основной целью визита представителей туристическо-образовательной сферы, рассказала по окончании этой встречи Екатерина Дмитриева, стал вопрос о возможности открытия колледжа туризма в Святогорье. Создание такого учреждения среднего профессионального образования, несомненно, откроет новые перспективы для дальнейшего развития как территории округа, так и собственно музея-заповедника. Авторы идеи, в частности, ждут от руководства «Михайловского» информации о том, специалисты какого профиля и в каком количестве будут особенно востребованы в музее. Также они будут признательны за помощь в формировании научной базы для работы колледжа и за содействие в проведении лекционных и, главное, практических занятий для обучающихся, когда учебное заведение будет создано. Представители медиа, в свою очередь, приехали с намерением собрать материал для ярких публикаций о музее-заповеднике — публикаций, ориентированных на самую широкую аудиторию: как на туристов, так и на читателей из профессионального сообщества.

Представители туристической индустрии и медиасферы в мемориальной усадьбе «Михайловское».

В музее добавили, что в программу двухдневного пребывания представителей туристической индустрии и медиасферы в Пушкинском Заповеднике включены экскурсии в мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Тригорское» и в Свято-Успенский Святогорский монастырь, к некрополю Ганнибалов и Пушкиных и могиле поэта.