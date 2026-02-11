Псковский облсовпроф принял участие в семинаре-совещании ФНПР о санаториях

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с руководителями профсоюзной здравницы «Хилово» принял участие в семинаре-совещании Федерации независимых профсоюзов России по теме «Наука и практика санаторно-курортной деятельности», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В совещании приняли участие руководители профсоюзных здравниц России, председатели отраслевых профсоюзов и территориальных объединений.

«Обмен лучшими практиками санаторно-курортного лечения, управления курортами позволяет держать курс на динамичное развитие», - отметили в облсовпрофе.