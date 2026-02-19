Гостиничный комплекс «Двор Лапина» в Пскове могут открыть до конца года

В историческом центре Пскова отреставрируют и приспособят для современного использования объект культурного наследия регионального значения «Двор Лапина», расположенный на улице Гоголя, 50, 50а в Финском парке. Объём инвестиций составит порядка 159 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального Совета по инвестициям.

Скриншоты из видео Михаила Ведерникова / Telegram

Трехзвездочная гостиница на 23 номера расположится в здании бывшего пивоваренного завода купца Льва Лапина ХIХ века.

«Проект востребован, в городе объективно не хват мест для размещения туристов, гостей. В целом по региону несмотря на то, что новые гостиницы открываются, дефицит порядка 2 800 мест. Думаю, проект будет экономически выгодный», - отметил Михаил Ведерников.

Отмечается, что на реализацию проекта уже получено финансирование. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года - первый квартал 2027 года.

В гостинице будет 10 рабочих мест, средняя зарплата - 51 тысяча рублей.