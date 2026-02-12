 
Туризм

Выездное обучение по специальности «Горничная» состоялось в Печорском округе

0

Выездное обучение по специальности «Горничная» состоялось в Печорском муниципальном округе. Такие мероприятия проводятся с целью повышения уровня сервиса в индустрии гостеприимства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.


Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Развитие туристической отрасли Псковской области ставит перед предприятиями сферы гостеприимства высокие требования к качеству оказываемых услуг. Одним из ключевых факторов, влияющих на комфорт пребывания туристов, является уборка номеров и общественных зон отелей. Именно поэтому квалифицированные горничные играют важную роль в обеспечении высокого уровня обслуживания, пояснили в правительстве. 

«Обучение помогает сотрудникам овладеть необходимыми навыками и повысить свою квалификацию. Это включает знание современных методов уборки, использование специализированного оборудования и соблюдение санитарных норм. Грамотно организованная программа подготовки позволяет минимизировать риски ошибок и обеспечить высокое качество услуг», - заключили в правительстве. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026