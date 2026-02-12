Выездное обучение по специальности «Горничная» состоялось в Печорском округе

Выездное обучение по специальности «Горничная» состоялось в Печорском муниципальном округе. Такие мероприятия проводятся с целью повышения уровня сервиса в индустрии гостеприимства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Развитие туристической отрасли Псковской области ставит перед предприятиями сферы гостеприимства высокие требования к качеству оказываемых услуг. Одним из ключевых факторов, влияющих на комфорт пребывания туристов, является уборка номеров и общественных зон отелей. Именно поэтому квалифицированные горничные играют важную роль в обеспечении высокого уровня обслуживания, пояснили в правительстве.