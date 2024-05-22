Туризм

Жители Пскова стали чаще ездить в Китай, чем в Египет — аналитики

В 2024 году жителей Пскова меньше привлекают путешествия в Египет, они все чаще выбирают Китай. С января по май число псковских туристов в КНР выросло более чем на четверть. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Фото: МегаФон

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. При этом в МегаФоне ранее отмечали увеличившийся в майские праздники интерес путешественников из Пскова к Турции (+38%), Казахстану (+23%) и ОАЭ (+200%).

Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в 7 раз, Маврикия — в 6 раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.

Несмотря на общее падение спроса на поездки в Европу (-11%), традиционно востребованные у туристов страны также демонстрируют положительную динамику. Например, число поездок во Францию выросло на 38%, Италию — на 19%, а Испанию — на 14%.

В заграничных поездках россияне, в том числе и псковичи, чаще всего пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих российских абонентов в мессенджере выросла на 14%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.