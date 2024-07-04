Туризм

Проектный офис «Серебряного ожерелья России» приступил к работе

Установочное совещание по утверждению плана работы проектного офиса межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» прошло под руководством заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Любови Совершаевой. На мероприятии рассмотрены основные направления деятельности проектного офиса и задачи на ближайший период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография с сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Проектный офис организован в мае текущего года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО решением Министерства экономического развития Российской Федерации на базе фонда Центра стратегических разработок в Москве.

Любовь Совершаева отметила, что внимание, которое сегодня уделяется президентом России, Правительством развитию туризма в нашей стране, беспрецедентно. На данном этапе запущены новые федеральные проекты в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2030 года, где учтены все ключевые направления развития отрасли, на их реализацию запланирован большой объем финансирования. «Мы видим, что идет перезагрузка и развитие туристской отрасли в целом, и на данном этапе одна из важнейших наших задач — перезагрузка туристской составляющей проекта «Серебряное ожерелье России», таким образом, чтобы регионы, которые в нем участвуют, а это все 11 субъектов СЗФО, получили продвижение на внутреннем и международном рынке и соответственно дополнительные туристские потоки российских и иностранных туристов. Именно на это будет направлена деятельность проектного офиса "Серебряное ожерелье России"», — сказала она.

Представляя план работы проектного офиса, его руководитель, исполнительный директор туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что до конца года предстоит решить много практических вопросов. «От утверждения нового логотипа проекта "Серебряное ожерелье“ до мониторинга реализации мастер-планов, включающих территории ряда субъектов СЗФО. В числе приоритетных задач — продвижение туристической составляющей бренда "Серебряное ожерелье", повышение его узнаваемости в России и за рубежом».

Псковская область является активным участником проекта, подчеркнула по итогам совещания председатель областного Комитета по туризму Марина Егорова. «Проектный офис позволит сделать общую работу регионов СЗФО еще более систематизированной и эффективной. Продвижение субъектов под единым брендом "Серебряного ожерелья Россия“ ежегодно показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим полностью быть вовлеченными в эту работу, ведь Псковская область — это одна из драгоценнейших бусин общего украшения СЗФО», — отметила Марина Егорова.

К компетенции и полномочиям проектного офиса, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, кроме организации взаимодействия между регионами в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», будет также относиться контроль за выполнением рекомендаций по внедрению муниципальных стандартов, развития туристской инфраструктуры, продвижение туристских продуктов регионов СЗФО под брендом «Серебряное ожерелье России», мониторинг реализации мастер-планов макротерриторий и ряд других важных направлений. Для выполнения поставленных задач проектный офис будет взаимодействовать со всеми заинтересованными органами власти на федеральном и региональном уровнях, министерствами и отраслевыми ведомствами, институтами развития.

Напомним, историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России» создан по поручению президента Российской Федерации в 2012 году и объединяет все 11 регионов Северо-Запада России. Главная цель проекта — объединение усилий для стабильного увеличения туристского потока в регионы, содействие их инфраструктурному и социально-экономическому развитию. В целях дальнейшей работы над проектом, в 2022 году глава государства дал новое поручение о создании и развитии инфраструктуры по магистральным маршрутам «Серебряного ожерелья».