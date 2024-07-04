Туризм

Эксперты рассказали, на чем туристы стали чаще экономить

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какие дополнительные услуги в отелях они готовы заплатить чуть больше ради качественного отдыха, а на чем готовы сэкономить, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании задали ряд вопросов 1215 пользователей, а ответы сравнили с аналогичными за 2022 год. Оказалось, что за два года туристы стали чаще экономить на отдыхе.

Так, число респондентов, отправляющихся в путешествие в высокий сезон, сократилось на четверть – с 65 до 52 процентов. Также с 58 до 51 процента снизилось число тех, кто готов отправиться в поездку в новогодние или майские каникулы, когда цены растут.

Отказ от ряда удобств — тоже способ сэкономить. Два года назад 79 процентов опрошенных могли увеличить траты на отель, если он находится рядом с морем. В этом году доля таких туристов - 64 процента.

Менее значимо — с 64 до 62 процентов сократилось число готовых немного – пару тысяч рублей в сутки — доплатить за гостиницу более высокого уровня. Зато повышение категории номера, например, со стандарта на люкс, интересно половине отдыхающих. Пару лет назад такие траты допускали 34 процента пользователей.

За номер с балконом готовы доплатить 78 процентов туристов, что на 18 процентов больше, чем в 2022 году. Наличие мини-бара считают обязательным 21 процент путешественников, что на три процента больше, чем два года назад. Зато на восемь процентов меньше гостей обращают внимание на развлечения, которые не входят в стоимость проживания, например, спа или спортзал, пишет РИА Новости.

За два года почти не изменилось число отдыхающих, которые выбирают гостиницы на «все включено» (72 процента) и обращают внимание на вид из окна (62 процента). Две трети, а именно 64 процента респондентов, как и раньше, пользуются услугами гида.