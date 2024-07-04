Туризм

За год санатории Псковской области приняли более 25 тысяч человек

Семь санаторно-курортных организаций на 1 668 мест насчитывалось в Псковской области на конец 2023 года. За 2023 год в них отдохнули и оздоровилось 25,6 тысячи человек, что на 6% больше, чем в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Большинство отдыхающих — 56,8% — выбирали лечебно-оздоровительные программы продолжительностью от 8 до 14 дней.

В Псковстате добавили, что первый курорт с источниками минеральной воды и целебными грязями был открыт в Псковской области в 1865 году.