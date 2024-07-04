Туризм

Созданный по нацпроекту модульный отель в Гдовском районе принимает первых гостей

Первые в этом году шесть современных модулей для отдыха туристов ввели в эксплуатацию в Гдовском районе. В кемпинге «Велино» при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создали номера, которые уже принимают первых гостей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Модули оборудованы всем необходимым, в том числе кухонными уголками и санузлами.

Сначала предприниматель получил грант на модернизацию пляжной инфраструктуры, а уже в прошлом году стал одним из победителей отбора по созданию модульных некапитальных средств размещения. Гостям кемпинга доступны активные виды отдыха: лодки, сапы, катамараны, каяки, рыбалка. С 19 по 21 июля там проходит рыболовный турнир.

Появление модульных отелей способствует обновлению инфраструктуры мест отдыха, которые уже полюбились многим. Например, в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском муниципальном округе введут в эксплуатацию 9 модулей. Ранее центр по нацпроекту благоустроил пляж. Даже в рабочий день место пользуется большим спросом отдыхающих.

В правительстве добавили, что комитет по туризму Псковской области находится с инвесторами, получившими государственную поддержку, в тесном взаимодействии. На протяжении года проводятся персональные встречи и выезды на объекты, на которых обсуждают ход работ и существующие вопросы.

Благодаря субсидии в размере 249 млн рублей, полученной по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в Псковской области увеличится номерной фонд на 186 гостиничных номеров. Также модули появятся в Псковском, Островском, Пустошкинском, Гдовском, Великолукском районах и Печорском муниципальном округе. Все объекты будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.