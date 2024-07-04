Туризм

Причины отправится в отпуск осенью перечислила турагент

Отправится в отпуск лучше с приходом осеннего сезона, заявила эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова. Она назвала три главных плюса планирования полноценного отпуска на осень.

Первая причина - раннее бронирование и план поездки. Времена «горящих» и выгодных путевок давно позади. Сегодня выигрывают те путешественники, которые планируют свой отдых заранее, рассказала эксперт. Есть время составить маршрут, если речь идет не о пляжном отдыхе, наметить интересные места для посещения, выбрать наиболее популярные в стране развлечения. А также позаботиться об онлайн-билетах в музеи. При таком подходе отдых не получится скомканным, впечатления, скорее всего, будут яркие и приятные, заметила Сапронова.

Вторая причина - отсутствие акклиматизации и меньшее количество отдыхающих. В высокий сезон сложно найти уединенные или малолюдные места, а вот осенью дети и студенты начинают учебный год, и пляжи пустеют. Когда путешествие происходит из зимы в лето, организму нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому климату. Осенью никакого стресса нет, низких температур еще не было, приводит слова эксперта RuNews24.ru.

Третья причина - большой выбор стран и направлений.