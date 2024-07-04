Туризм

Что таит в себе деревня Кусва, узнают псковичи на краеведческой прогулке

Открыта регистрация на поход от Пскова до деревни Кусва Псковского района в сопровождении экскурсовода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре Пскова.

Фото: Молодежный центр Пскова

Участники похода узнают, что объединяет Москву и Кусву, поймут, как Диктатура стала Родиной. Запланировано посещение единственного в мире источника-купели в честь мученицы Стефаниды Дамасской, обзорная экскурсия к святилищу Перуна, Каменному лабиринту, храму в честь мучеников Мины, Виктора и Викентия.

Запланирован привал, необходимо взять с собой перекус. Кроме того, не стоит забывать об удобной одежде и обуви по погоде.

Старт группы в 10:00 от торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Справки по телефону: +7(811)256-44-44.