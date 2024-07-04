Туризм

За полгода Псковскую область посетили 260 тысяч туристов

260 тысяч туристов посетили Псковскую область за первое полугодие 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Аналитические данные, собранные комитетом по туризму Псковской области, показывают, что в 2023 году регион посетили более 504 тысяч туристов, за первое полугодие 2024 года данный показатель составил 260 тысяч человек.

При этом количество туристских поездок, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), совершенных в Псковскую область за первое полугодие 2023 года, составило 372 856 человек, а за первое полугодие 2024 года 861 041 человек (прирост 131%).