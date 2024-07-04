Туризм

Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее у псковичей — аналитики

Жители Пскова этим летом выбирали заграничные путешествия на 10% чаще, чем годом ранее. Продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 76%, а вот интерес к странам Северной Америки упал сразу на 60%. Однако самой посещаемой страной у россиян остаётся Турция. Такие выводы сделали в МегаФоне, проведя анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фото здесь и далее: «МегаФон»

В июне-августе 2024 года турпоток за границу вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Белоруссия: её выбрали 44% жителей Пскова. В топ-5 вошли также Турция (9%), Абхазия (7%) и Казахстан (2%). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Китай: интерес к нему этим летом вырос в 2,5 раза.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше на 76%. Кроме Китая, жители Пскова стали чаще ездить в Монголию (+100%) и Таиланд (+86%). При этом в топ-3 по доле местных путешественников, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (35%), Таиланд (23%) и Мальдивы (3%).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 81% всех жителей Пскова, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Эфиопии – сюда стали ездить на 60% чаще, а также у Ганы – здесь рост составил 45%.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Пскова, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Турцию ездили на 17% чаще и в ОАЭ – на 4%. При этом ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран этим летом.

Турпоток в Европу вырос лишь на 1,5%, а в топ-5 по числу туристов из Пскова вошли Румыния, Италия, Болгария, Греция и Испания. Румыния стала ещё и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44%) вместе со Швейцарией (+35%) и Эстонией (+34%).

Интерес к Северной Америке упал сразу на 60%, при том что в США стали ездить в 2 раза чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% - на Кубу.