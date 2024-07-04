Туризм

Новый автобусный маршрут из Петербурга в Смоленск с остановкой в Пскове запустят в сентябре

Автобусный перевозчик Ecolines в сентябре заметно увеличит число российский городов, входящих в маршрутную сеть.

«В связи с постоянно растущим спросом на путешествия внутри России компания увеличивает на 80% количество российских городов, охватываемых маршрутной сетью Ecolines», - говорится в сообщении компании.

В частности, с 12 сентября увеличивается количество остановок на маршруте Санкт-Петербург - Петрозаводск, добавляются остановки в Олонце и Пряже.

С 19 сентября открывается движение по новому маршруту из Санкт-Петербурга в Смоленск c ежедневным отправлением в 7:30 и остановками в Луге, Пскове, Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Усвятах и Велиже, пишет «Интерфакс».

Ecolines - один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов.