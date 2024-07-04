Туризм

Бутик-отель с рестораном и террасой построят инвесторы в Печорах

К заключению соглашения одобрен проект по строительству бутик-отеля на 20 номеров с рестораном и террасой в Печорах. Такое решение приняли 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Планируется провести работы по реставрации объекта культурного наследия с соблюдением общего архитектурного стиля. Объем инвестиций составит 120 миллионов рублей.

В рамках заседания участники Совета также рассмотрели ход строительства апарт-отеля и музейно-выставочного комплекса в районе старого Запсковья в Пскове. Инвестор подробно рассказал о концепции отеля и представил интерьеры номеров с изразцовыми печами-каминами и антикварной мебелью.