Опубликован фильм про Псковскую область в рамках проекта «VK Места»

Фильм про Псковскую область вышел 2 октября в рамках проекта «VK Места». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Изображение: проект VK Места
В путешествие по региону отправились популярные инфлюенсеры: музыканты VERBEE и FROSIAAK (Фрося). Герои фильма полетали на воздушном шаре, сварили национальный сетовский сыр, испробовали лучший гастрономический сувенир в России — псковский квас — и узнали все тайны малой финно-угорской народности сето.
Визит съемочной группы был организован при поддержке правительства Псковской области.
Напомним, что медиаэкспедиция прошла с 24 по 29 мая.