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Туризм

Съемки проекта VK Места завершились в Псковской области

01.06.2024 17:07|ПсковКомментариев: 0

Съемки проекта VK Места завершились в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном туристском информационном центре. 

Фото здесь и далее: проект VK Места

Съемочная группа отправилась в путешествие по Псковской области, чтобы познакомиться гостеприимством местных жителей, необычным сочетанием ландшафтов и красотой древней столицы региона. 

Маршруты Псковской области исследовали популярные инфлюенсеры: музыканты Verbee и Frosiaak (Фрося) вместе с проектом VK Места. Медиаэкспедиция прошла с 24 по 29 мая. Об удивительных природных локациях и исторических маршрутах области пользователи «ВКонтакте» смогут узнать в новом фильме, который команда выпустит по результатам путешествия.

Медиаэкспедиция прошла при поддержке Туристского информационного центра Псковской области.

«Псковская область — значимый регион России, оборонительный щит и исторически важный пограничный пункт. Путешествие не могло обойтись без посещения культурных локаций региона, знакомства с историей Северо-Западного края. Вместе с этим Псковская область славится удивительными природными ландшафтами, сочетающими в себе сосновые и березовые леса, послеледниковые озера и необычные рельефы. Цель нашей экспедиции — показать регион во всей его красе, уделяя внимание отличительным чертам и особенностям области», — рассказал директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Путешествие началось с участия в летней гонке Alol' ultra extreme-2024, где инфлюенсеры пробежали 5 км по лесной тропе.

Продолжились съемки в парке «Себежский», где участникам медиаэкспедиции удалось познакомиться с удивительными ландшафтами и представителями животного мира Псковской области, а также увидеть необычные музейные инсталляции под открытым небом. Изучение природных маршрутов продолжилось на экоферме «Изборский страус» и в усадьбе «Ореховно». Посмотреть на пейзажи удалось не только на земле. В городе Великие Луки команда отправилась в полет на воздушном шаре, где смогла насладиться видами региона с высоты птичьего полета.

Открывая локации и туристские маршруты Псковской области, съемочная группа отправилась на «Форелевый хутор», чтобы пройти мастер-класс по копчению рыбы, и посетила занятия по верховой езде от профессионалов конного спорта.

 

Знакомство с культурой и историей региона началось в Музее-усадьбе народа сето (малочисленной финно-угорской этнической группы) и продолжилось в Изборской крепости, где участники экспедиции поднялись на оборонительную стену, а после попробовали воду из Словенских ключей, расположенных вблизи города Изборска.

Путешествие по Псковской области не обошлось без необычных развлечений: на территории горнолыжного комплекса «Мальская долина» съемочная группа посетила веревочный парк, прокатилась на катамаране и совершила полет на зиплайне, поднявшись на высоту 30 метров.

В завершение участники медиаэкспедиции посетили Псковский кремль, где опробовали свои силы в ратном деле и почувствовали себя настоящими воинами, построив «стену щитов». Финальной точкой псковского маршрута стала пивоварня купца Лапина. Съемочная группа приняла участие в дегустации и интерактивной экскурсии по производству хмельного напитка.

Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России. Съемки уже прошли в 44 регионах страны.

Теги: #регион60 #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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