Туризм

Два участника из Псковской области вошли в число победителей главного туристического конкурса страны

Два участника из Псковской области вошли в число победителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Ими стали Елена Флям, исполнительный директор сети кондитерских «Французская Булочка» Наталья Деревянных. «Её улиточная ферма полного цикла с центром гостеприимства "Золотая Улитка" – уникальный проект для Псковской области», - отметил губернатор.

Конкурс проводится в рамках президентского нацпроекта «Образование», и в этом году его участниками стали более 300 человек со всей страны. Они проходили испытания, решали бизнес-кейсы, давали интервью.

Победители станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, а также получат право на прохождение программы повышения квалификации от Мастерской управления «Сенеж»