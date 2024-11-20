Туризм

Россиянам назвали шесть стран, где можно провести новогодние каникулы

Новогодние каникулы — это время, когда многие россияне отправляются в путешествия, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотами других стран. Какое направление выбрать, рассказала владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева.

По словам эксперта, Турция является одним из самых популярных направлений для новогоднего отдыха среди россиян. Здесь можно насладиться теплым морем, солнцем и красивыми пляжами. Кроме того, в Турции много исторических достопримечательностей, которые можно посетить в свободное время, пишет RuNews24.ru.

«Египет также пользуется популярностью у российских туристов в новогодние праздники. Здесь можно отдохнуть на море, позагорать на пляже и познакомиться с древней историей страны. Можно провести новогодние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах — это страна, которая предлагает роскошный отдых на новогодние праздники. Здесь можно насладиться шопингом, посетить аквапарки и развлекательные центры», — рекомендует Елена Агаршева.

Как отметила владелица турагентства, среди россиян пользуется популярностью еще одно направление заграничного курорта — Таиланд. Страна привлекает множество туристов своими тропическими пляжами, уникальной культурой и природой. В новогодние праздники здесь проходят яркие фестивали и мероприятия.

«Новогодние каникулы можно провести и в Доминиканской Республике. Это место, где можно отдохнуть на белоснежных пляжах, заняться водными видами спорта и насладиться местной кухней. Также россияне, желающие покинуть родину на новогодние праздники, могут рассмотреть Кубу. Это островное государство давно славится своей атмосферой свободы и яркими карнавалами. В новогодние праздники здесь проходят красочные мероприятия и фестивали», — комментирует эксперт.

Елена Агаршева отметила, что ври выборе направления для новогоднего отпуска стоит учитывать свои предпочтения и, конечно же, бюджет. Стоимость тура в одно из направлений может варьироваться от 40 000 до 700 000 рублей на одного человека. Цена зависит от звезд отеля, близости к морю или океану, питания, даты вылета и прилета.

«Важно заранее спланировать поездку, чтобы успеть забронировать отель и авиабилеты», — резюмировала эксперт.