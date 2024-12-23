Туризм

Ольга Тимофеева: Развитие туризма стоит на первом месте для экономики Псковской области

Более 1,4 млн туристов посетили Псковскую область в 2024 году. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С января по октябрь текущего года приехали более 1,4 млн туристов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Динамика очень серьезная. Мы видим, что если раньше были сезонные колебания, потихонечку это выравнивается. Мы будем дальше это направление развивать, продвигать, ведь развитие туризма стоит на первом месте с точки зрения развития экономики Псковской области», – сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что уменьшение сезонности туристических притоков в Псковскую область помогает инвесторам нивелировать риски и более охотно вкладываться в экономику региона.