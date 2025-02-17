Туризм

Перспективы пляжного отдыха на Черном море обсудят после заключения Роспотребнадзора

Вопрос о возможности открытия пляжного отдыха на побережье Черного моря этим летом, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута, будет рассмотрен в начале марта. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что окончательное решение будет зависеть от заключения Роспотребнадзора.

«Что будет происходить с сезоном на Черноморском побережье, мы будем обсуждать после первой декады марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение», — отметила Майя Ломидзе в кулуарах Термального конгресса в Тюмени. Она добавила, что до этого момента любые прогнозы о состоянии курортного сезона и возможных альтернативах Анапе будут преждевременны.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор до 1 марта проведет предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил надежду на проведение курортного сезона в 2025 году, несмотря на сложившуюся ситуацию, пишет «Интерфакс».

Ситуация с бронированиями отелей в Анапе также ухудшилась: в январе-феврале наблюдается снижение интереса со стороны туристов на фоне разлива мазута. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к разливу около 2,4 тыс. тонн топлива. В результате на Кубани, в Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера «Волгонефть 239», севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Напомним, на Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.