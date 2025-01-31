Общество

Псковичи в мазутном царстве

Жители Псковской области отмывают от мазута птиц и вычищают нефтепродукты с пляжей после крушения в Черном море двух танкеров. Региональные власти собирают официальную волонтерскую группу и предупреждают, что отвезут на побережье только физически готовых к непростой работе. В этой обстановке турсезон находится под угрозой срыва, путешественники ищут внутри страны альтернативы отдыху под пальмами. Как экологическая катастрофа на юге России затронула псковичей, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Долг экоактивиста

На минувших выходных губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о формировании группы волонтеров от региона, которые отправятся на черноморское побережье, устранять последствия разлива мазута. 15 декабря в Черном море потерпели крушение два танкера, груженых мазутом. Более полутора месяцев ведется уборка нефтепродуктов с поверхности моря и с береговой линии, куда мазут наносят волны. Все громче звучат голоса, предрекающие срыв курортного сезона. Накануне в МЧС отчитались, что в Краснодарском крае работа ведется на 256 км прибрежной полосы, вывезено 177 тысяч тонн загрязненного грунта. В Крыму — на 450 км, с поверхности удалено 685 тонн загрязненного материала, в Севастополе — на 165 км, откуда вывезено 620 тонн.

«Друзья! Конечно вы все слышали об экологической катастрофе, которая развернулась на берегах Черного моря, - написал псковский губернатор на своих страницах в соцсетях. - Волонтёры со всей страны приезжают помогать в ликвидации последствий крушения танкеров. Ежедневно в этой работе принимают участие порядка четырех тысяч человек, но разлитого мазута очень много. Мы объявляем набор добровольцев, кто готов работать в зоне ЧС».

Работать псковичам придется в сложных условиях. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова.

Псковичи отправятся в Краснодарский край на полторы недели, с 24 февраля по 6 марта. Волонтерам обеспечат трансфер, проживание и питание. Всего в области будет отобрано 10 человек. Глава региона призвал перед подачей заявки сопоставить состояние своего здоровья со сложностью предстоящей работы и не забывать о том, что действовать придется в зоне чрезвычайной ситуации.

Несколько псковичей уже на месте. На Бугазской косе немного севернее Анапы работает Виктория Степанова с волонтерами штаба «Полярные зори». В основном, отмывает от мазута птиц, обитающих в местном заповеднике. А недавно увидела на морском горизонте дельфинов, их появление волонтеры восприняли как благодарность за сделанное.

Видео с дельфинами, снятое Викторией, публикует «МК в Пскове».

«Вся природа – это наш дом, дом, в котором будут жить наши дети, и сейчас она кричит о помощи. Не могу оставаться в стороне, - приводит слова Виктории Telegram-канал «Молодежь Псковской области». - Каждый из волонтёров верит, что вместе мы обязательно справимся. Даже когда кажется, что конца и края этому нет, мы друг для друга как лучики света в тёмном мазутном царстве».

Псковский экоактивист, ведущий программы «Экосреда» на «ПЛН FM» (102.6 FM) Сергей Елизаров работает на расчистке пляжей Анапы с прошлой недели. На Черное море он отправился в составе волонтерского корпуса от всероссийского движения «Экосистема», где занимает пост заместителя исполнительного директора.

«Нас 35 человек, а всего, насколько я понимаю, работает четыре тысячи волонтеров, - рассказал Сергей Елизаров Псковской Ленте Новостей. - Сразу же после заселения на базу отдыха мы поехали на один из пляжей, облачились в средства индивидуальной защиты, респираторы, очки, перчатки. Из инвентаря — лопаты, мешки, просеиватели. Один лопатой закидывает грунт, другой через сетку просеивает песок, в решете остается мазут, от кусочков по полсантиметра до больших глыб, которые можно руками собирать, но не нужно, лучше все-таки лопатой. Когда повышается температура, мазут начинает превращаться в вязкий материал, с ним сложнее работать, появляется сильный запах, от которого спасает респиратор. Пока похолодание, собирать лучше».

От аромата подтаявшего мазута спасает респиратор. Фото из ВК-сообщества «Экомышление».

Каждый вечер волонтеры узнают о локации для работы на предстоящий день. Питание трехразовое, завтрак и ужин на базе, обед на полевой кухне. Работа с девяти утра до четырех дня.

«Волонтерство на черноморском побережье — этой мой долг как человека, который много лет учит детей, как важно защищать природу. Предложил в нашем регионе комитету по молодежной политике идею отправить делегацию от области. Важно, что нужны люди, которые будут помогать, а не как туристы приедут, - подчеркнул Сергей Елизаров. - Для настоящих туристов пока сложно давать оценки на предстоящий сезон. Так или иначе он будет открыт, но, наверно, туристов в этом году будет не так много, хотя власти делают большую работу, чтобы сезон состоялся».

Пока что места, где раньше развлекались туристы, наводнили экоактивисты. Фото из ВК-сообщества «Экомышление».

Нет скидок — нет брони

Увидят ли местные туристов предстоящим летом, большой вопрос. Конечно, всегда найдутся те, кого не испугать никакими чрезвычайными ситуациями. Однако многие выберут другие направления для отдыха, как семья псковички Евгении.

«Последние несколько лет мы каждое лето летали из Пскова до Сочи и отдыхали там в небольших поселках. И удобно сразу из города вылетать, и папа у нас невыездной, даже в Турцию не выбраться, - говорит женщина. - Думаю, что на этот раз рисковать здоровьем детей не станем. Полетим или на Каспий, если возобновят рейсы до Махачкалы, или в Калининград. Да, наше северо-западное море холоднее, но не в мазуте же купаться и загорать?»

Не секрет, что среди отдыхающего на отечественном юге контингента есть не только любители конкретных Анапы и Геленджика, но и те, кто по долгу службы не имеют права отдыхать на чужих курортах. Так что сезон может оказаться сорван не только для местных, но и для тех, кто везет им деньги, то есть для жителей остальной страны, включая Псков. Есть угроза и для турбизнеса, связанная с возможными отменами уже забронированного и оплаченного отдыха.

Любителям пляжного отдыха на Черном море предстоит этим летом сделать непростой выбор между привычкой и здоровьем. Фото из архива редакции.

Представители туротрасли на фоне турбулентности последних лет, кажется, уже поймали дзен, и даже разлив мазута не способен поколебать их спокойствия.

«Спрос на туристическом рынке очень зависим от разного рода факторов, включая политику и экономику, так что и проблемы экологии тоже не могли нас обойти, - напоминает Светлана Баранова, директор бюро путешествий «Континент» и председатель Союза туриндустрии Псковской области. - Да, спрос на отдых в Анапе, Геленджике равен нулю. Сочи и Абхазию спрашивают, бронируют. Наверное, нас спасло от аннуляций то, что отдых на море на лето слабо спрашивали в конце прошлого года. Отели неактивно устанавливали стоимость на летний сезон, не было скидок раннего бронирования».

На вопрос о том, куда податься псковичам, если не на Черное море, но чтобы было тепло и в России, она усмехается: «Это сложно почти так же, как сделать что-то быстро и недорого». И перечисляет: далекий, но теплый, как Сочи, Владивосток, Каспий с менее развитой инфраструктурой, нестабильные по погоде Калининград и Ленобласть с Балтийским морем и Финским заливом.

«Полагаю, что в условиях нынешнего экологического кризиса эти направления будут сверх востребованы, - считает Светлана Баранова. - Может быть, стоит смириться с тем, что не в море счастье? В России есть, где отлично отдохнуть. Уверена, что у каждого из нас есть еще масса мест, где не успел побывать. И почему бы не использовать этот сезон для смены привычного пляжного отдыха?»

Вероятно, у псковских путешественников на предстоящее лето есть только два варианта. Надеяться на волонтеров и спасателей, очищающих побережье (а то и присоединиться к ним). Или расширить горизонт настолько, чтобы полоски моря перед ним было не видно.

Юлия Магера