Лучший сувениры Серебряного ожерелья России могут предложить псковичи

Лучший сувениры СЗФО выберут на межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области.
К участию приглашаются самозанятые, ИП и юридические лица.
Для участия в межрегиональном конкурсе необходимо до 1 марта 2025 года (включительно) заполнить онлайн-заявку на сайте.
Среди главных номинаций:
Добавим, что конкурс проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции на территории проекта «Серебряное ожерелье России» – межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.