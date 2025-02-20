Туризм

Лучший сувениры Серебряного ожерелья России могут предложить псковичи

Лучший сувениры СЗФО выберут на межрегиональном конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области.

К участию приглашаются самозанятые, ИП и юридические лица.

Для участия в межрегиональном конкурсе необходимо до 1 марта 2025 года (включительно) заполнить онлайн-заявку на сайте.

Среди главных номинаций:

Идея линейки туристических сувениров проекта «Серебряное ожерелье России» для въездного туризма (при разработке идеи в обязательном порядке должен быть учтен официальный логотип проекта);

Идея линейки туристических сувениров проекта «Серебряное ожерелье России» для внутреннего туризма (при разработке идеи в обязательном порядке должен быть учтен официальный логотип проекта).

Добавим, что конкурс проводится в целях развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции на территории проекта «Серебряное ожерелье России» – межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.