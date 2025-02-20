Туризм

Для гостевых домов установят требования по метражу комнат и числу постояльцев

Гостевым домам, чтобы оказаться в государственном реестре средств размещения, необходимо будет устанавливать на фасаде специальные знаки, иметь не более 15 комнат, а также отказаться от размещения более 30 человек одновременно. Об этом говорится в проекте положения о классификации гостевых домов, которые подготовил Минэкономразвития.

Как сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, документ ведомства, который включает в себя проект постановления правительства и положения о классификации, подготовлен для реализации законопроекта о гостевых домах, который должен запустить в нескольких регионах экспериментальный режим.

Сейчас документ готовится ко второму чтению и, согласно ему, без прохождения процедуры классификации гостевые дома не смогут работать, рекламировать свои услуги и размещать о себе информацию на сайтах агрегаторов, пишут «Известия».

В приложении к положению приводятся и другие требования, в частности, владелец должен обеспечить круглосуточное холодное и горячее водоснабжение. Если горячего нет, то необходим нагрев воды. Кроме того, если дом находится в районе с перебоями водоснабжения, то нужно иметь запас жидкости минимум на сутки.

Постояльцам должны будут также предоставлять питьевую воду — не менее полулитра в сутки на человека. Системы отопления должны поддерживать температуру на менее 21,5 градуса, а в помещениях для приема пищи следует установить датчики дыма.