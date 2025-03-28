Туризм

ВТБ: Жители СЗФО предпочитают отдыхать в Калининграде

Почти 40% респондентов на Северо-Западе, планирующих поездку на отдых весной или летом, в среднем на одного человека закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч рублей, следует из опроса ВТБ, который прошел в феврале-марте 2025 года*.

Фото: ВТБ

При этом 73% опрошенных планируют путешествовать внутри России, и около 30% из них предпочтут Калининградскую область. Еще 27% хотели бы побывать в городах Золотого кольца.

Из тех, кто планирует выехать за пределы страны, почти половина рассматривает для отдыха ОАЭ, предпочтения остальных выезжающих почти поровну разделились между Турцией и странами Европы. Отдых на природе или на даче выбрали лишь 9% опрошенных.

Что примечательно – на Северо-Западе оказалась самая высокая в стране доля тех, кто планирует работать в майские праздники – 17%.

*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.