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Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Грозит ли России спад интереса путешественников к внутреннему туризму?

01.04.2025 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.       

На дворе апрель, а многие уже задумываются и планируют отпуск. Буквально на днях сервис для подбора и бронирования туров Onlinetours выдал данные, что россиянам все меньше интересно путешествовать по России. Если в 2022 году желающих посмотреть на красоты страны было 52%, то в 2024 году их осталось всего 15%. В то же время россияне стали чаще ездить за границу, при этом за три года средняя стоимость зарубежных туров взлетела на 44% Самыми популярными направлениями у россиян остаются Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Согласно результатам опроса ПЛН, 44% принявших в нем участие вообще не имеют средств, чтобы куда-то ехать в отпуске.

Чувствуют ли псковские представители туриндустрии снижение интереса к нашему региону? Для чего в регионе ведется работа по строительству отелей, усилению туристической инфраструктуры в целом, если и правда интерес путешественников падает? Куда лучше поехать предстоящим летом? Многие на отдых едут к морю, а с Черным у нас теперь беда, так куда поехать? И какие интересные объекты можно посетить в Псковской области, если действительно лишних средств на отдых нет?

Эту тему ведущая Любовь Кузнецова обсудит с президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада АСТУР, генеральным директором турфирмы «София» Геленой Самохваловой и другими экспертами. 

Звоните по телефону прямого эфира: 56 73 72.  

Теги: #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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