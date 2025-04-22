Олег Брячак: Жители Талабских островов просят президента ввести экологический сбор для туристов

Жители Талабских островов просят президента России Владимира Путина ввести экологический сбор для туристов, посещающих острова, сообщил депутат Псковского областного Собрания от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак на 44-й сессии Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Под благоустройством жители понимают: покос травы, уборку территории, благоустройство мест отдыха, создание смотровых площадок, спил аварийных деревьев и посадку новых.
«Если ввести экологический сбор в размере 100-200 рублей с туриста, то это не будет существенно бить по их карману. Сами жители говорят о 80 рублях. Я считаю, что этот вопрос нужно проработать на профильном комитете», - заключил депутат.