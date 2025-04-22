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Олег Брячак: Жители Талабских островов просят президента ввести экологический сбор для туристов

24.04.2025 11:45|ПсковКомментариев: 0

Жители Талабских островов просят президента России Владимира Путина ввести экологический сбор для туристов, посещающих острова, сообщил депутат Псковского областного Собрания от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак на 44-й сессии Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Жители Талабских островов просят президента ввести экологический сбор для туристов, посещающих острова, чтобы эти средства можно было использовать на благоустройство островов», - сказал Олег Брячак.

Под благоустройством жители понимают: покос травы, уборку территории, благоустройство мест отдыха, создание смотровых площадок, спил аварийных деревьев и посадку новых. 

«Если ввести экологический сбор в размере 100-200 рублей с туриста, то это не будет существенно бить по их карману. Сами жители говорят о 80 рублях. Я считаю, что этот вопрос нужно проработать на профильном комитете», - заключил депутат.  

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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