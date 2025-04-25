Авиакомпания Almasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая, рассказал источник в авиакомпании. Факт пересмотра программы подтвердили в Росавиации и источник в Минтрансе.
По словам источника, отмененные рейсы будут перераспределены туроператорами между российскими и иностранными перевозчиками. Взять на себя нагрузку должны отечественные авиакомпании Azur, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также египетские — Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines. Причем расписание изменится уже с 20 мая, утверждает перевозчик.
Причиной пересмотра расписания собеседник в египетском перевозчике называет недружественные действия со стороны ЕС. По его словам, возможности по приобретению воздушных судов серьезно ограничены из-за санкций, поскольку лизинговые компании отклонили запросы авиакомпании на предоставление услуг аренды без обслуживания, пишут «Известия».
В пресс-службе Росавиации сказали, что ситуация находится на контроле ведомства. При этом агентство не ограничивало работу AlMasria Universal Airlines, отметили там.